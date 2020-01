Nieuwjaarsreceptie in OC Olsene Anthony Statius

02 januari 2020

08u42 0 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte nodigt alle inwoners op zondag 5 januari uit voor een nieuwjaarsreceptie in het Ontmoetingscentrum in Olsene.

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt het gemeentebestuur van Zulte alle inwoners uit op de eerste zondag van januari voor de nieuwjaarsreceptie. Iedereen is van 10 tot 14 uur welkom in de tuin van het Ontmoetingscentrum in Olsene om 2020 feestelijk in te zetten met een hapje en een drankje.

Lokale verenigingen voorzien opnieuw het nodige lekkers tegen democratische prijzen. Het gemeentebestuur biedt alle aanwezigen vier bonnetjes aan, die men naar keuze kan inruilen. Dit jaar nemen tien verenigingen deel: KVLV Olsene, Landelijke Gilde Olsene, Orde van ’t Sloefke, Feest & Cultuur Olsene, Tamajul, Crealeeuwkes, Istuti vzw, Oudercomité VBS Olsene, vzw Dier onder Dak en Oxfam Wereldwinkel.