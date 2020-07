Nieuwe picknickplaatsen om Zulte te ontdekken Anthony Statius

20 juli 2020

15u37 0 Zulte In Zulte zijn er drie extra picknicklocaties bijgekomen. De nieuwe picknicktafels moeten Zulte deze zomer extra aantrekkelijk maken voor een ‘staycation’.

Het gemeentebestuur van Zulte wil de troeven van de gemeente in de kijker zetten met de campagne Ontdek Zulte.

“Deze zomer is meer dan ooit de gelegenheid om Zulte en de onmiddellijke omgeving toeristisch te ontdekken”, zegt toerismeschepen Sophie Delaere (Open Zulte). “Om onze troeven extra in de verf te zetten, hebben we extra picknicklocaties gezocht. Naast de vier bestaande picknickplaatsen in de Leihoekstraat, Rijwegstraat, Kasteeldreef en aan de achterzijde van kasteel Te Lake, komen er dit seizoen nog eens drie bij, telkens op schaduwrijke plaatsen. Zo staan er picknicktafels in de oude treinwagon in de Leihoekstraat in Machelen, in de tuin van het Ontmoetingscentrum, net over het brugje in Olsene en in het Beukenbos in Zulte.”