Natuurpunt gaat op vleermuizenjacht Anthony Statius

21 augustus 2019

14u33 2 Zulte Natuurpunt gaat op zaterdag 24 augustus vleermuizen spotten in Machelen-dorp. Iedereen is welkom om mee te zoeken.

Elk jaar is er eind augustus de Nacht van de Vleermuis. De dagen worden als merkelijk korter, maar de avonden zijn nog aangenaam zacht voor een wandeling. Een goed moment om erop uit te trekken om vleermuizen te spotten. Enkele gidsen van Natuurpunt zullen de deelnemers, gewapend met batdetectoren, helpen verschillende soorten vleermuizen te onderscheiden. Verschillende begeleide groepen verkennen Machelen-dorp, de bomen en perken en de oude Leie, een ideaal decor waartegen de vleermuizen zich zullen uitsloven om een boeiende show te verzorgen. Een aantal wandelingen richt zich specifiek op jonge gezinnen. Tijdens deze kortere wandeling leer je op speelse wijze heel wat over deze nachtelijke roofdiertjes.

De Nacht van de Vleermuis wordt georganiseerd door Natuurpunt, in samenwerking met de JNM, de vleermuizenwerkgroep OVL en de Gezinsbond Machelen. De activiteit is gratis voor iedereen en je hoeft niet te reserveren. Iedereen is welkom vanaf 20.30 uur aan het pleintje voor zaal Guldepoort in de Dorpsstraat in Machelen. De wandeling duurt tot 22.30 uur.