Najaarskermissen in Olsene en Zulte Anthony Statius

24 september 2020

12u06 0 Zulte De komende twee weekends wordt er in Olsene en Zulte een najaarskermis georganiseerd. Op iedere kermis zijn er twee in- en uitgangen voorzien en stewards zullen ervoor zorgen dat de coronamaatregelen gerespecteerd worden.

De Zultenaren kunnen de komende weekends naar de kermis. Dit weekend is deelgemeente Olsene aan de beurt, de week erop deelgemeente Zulte.

Op beide kermissen worden de nodige maatregelen genomen om de kermis veilig te laten verlopen. Zo zijn de kermissen toegankelijk via twee in- en uitgangen, die worden aangeduid met pijlen. Stewards verwelkomen de bezoekers en zullen vragen om de handen te ontsmetten. Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen boven de 12 jaar. Om het aantal aanwezigen te monitoren, wordt er ter plaatse gewerkt met een bonnetjessysteem zoals op de wekelijkse markt. Wanneer de maximale capaciteit wordt bereikt, zullen kermisbezoekers gevraagd worden even te wachten of later terug te komen. Zowel in Olsene als in Zulte zal er geen vuurwerk zijn. Ook de zondagsmarkt op 4 oktober gaat niet door.

De kermis in Olsene opent op zaterdag 26 september om 16 uur en de attracties staan er tot en met dinsdag. Er wordt een prikkelarm moment voorzien op maandag 28 september van 16 tot 17 uur. De kermis in Zulte opent op zaterdag 3 oktober om 16 uur en loopt tot en met dinsdag 6 oktober. Het prikkelarm moment is hier voorzien op maandag 5 oktober van 16 tot 17 uur.