Na tien jaar terug koers in Zulte: BeNe Ladies Tour zorgt voor wielerfeest op Vlaamse feestdag Anthony Statius

24 januari 2020

08u01 0 Zulte De BeNe Ladies Tour, de populaire rittenwedstrijd in het dameswielrennen, komt op zaterdag 11 juli naar Zulte. De gemeente telt hiervoor 17.500 euro neer en de samenwerking met organisator GLS ligt op de gemeenteraad van dinsdag 28 januari ter goedkeuring voor. “Na tien jaar knopen we terug aan bij onze wielertraditie, de Vlaamse feestdag zal een wielerfeest worden in onze gemeente”, zeggen burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) en sportschepen Olivier Peirs (GVZ).

De gemeente Zulte wordt gastgemeente voor de zevende editie van de BeNe Ladies Tour. Deze internationale wedstrijd voor vrouwen met het 2.1 UCI-statuut op de kalender, verwelkomt ieder jaar de wereldtop in het vrouwenwielrennen. Jolien D’hoore en Marianne Vos wonnen de wedstrijd elke tweemaal en vorig jaar ging de Duitse Lisa Klein met de titel lopen. De vierdaagse start op donderdag 9 juli opnieuw in het Nederlandse Utrecht, waar enkele weken na de proloog van de BeNe Ladies Tour ook het startschot van de Vuelta wordt gegeven. Op de Vlaamse feestdag op zaterdag 11 juli vindt een van de etappes plaats in Zulte.

Dubbele rit

“Het gaat om een dubbele rit”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “In de voormiddag maken de rensters een lus langs de Vlaamse Ardennen en in de vooravond rijden ze in onze gemeente een individuele tijdrit die wel eens bepalend kan zijn voor het eindklassement. De verdere invulling van het rittenschema wordt binnenkort bekendgemaakt. We zijn heel blij dat we de Bene Ladies Tour mogen verwelkomen. Zulte heeft een rijke wielertraditie, want jarenlang werd in deelgemeente Olsene De Omloop voor junioren georganiseerd. De laatste editie in 2010 werd gewonnen door Dylan Teuns, intussen één van de beste Belgische profrenners en winnaar van een bergetappe in de Tour de France vorig jaar. Welgeteld tien jaar later mogen we opnieuw een topwielergebeuren in onze gemeente verwelkomen. In samenwerking met onze wielerverenigingen maken we er een groot wielerfeest van en geven hiermee ook extra luister aan de Vlaamse feestdag op 11 juli. Deze legislatuur zetten we in op evenementen die mensen samenbrengen en onze gemeente op de kaart zetten.”

De samenwerking tussen de gemeente en organisator GLS wordt komende dinsdag voorgelegd aan de gemeenteraad.