Na Han Solo legt nu ook DJ Proudmich de coronaregels in Zulte uit: “Geen saaie brief, maar uitgelegd met liedjes” Joeri Seymortier

05 augustus 2020

10u48 0 Zulte Zulte zet deze week lokale influencers in om de coronaregels uit te leggen. Speciaal voor de jeugd lanceert DJ Proudmich vandaag een ludiek filmpje.

Na Han Solo is het nu de beurt aan DJ Proudmich ofte Michiel Fierens uit Zulte om op een ludieke manier de coronaregels uit te leggen. Hij doet dat door passende liedjes bovenop de coronaregels te monteren. “Wij willen zo onze inwoners sensibiliseren over het belang van het naleven van de gezondheidsregels”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “Han Solo beet afgelopen maandag de spits af. Nu is het de beurt aan DJ Proudmich, het alias van Michiel Fierens, die de regels in de mix draait.”