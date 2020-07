N-VA beloont inwoners die leeuwenvlag uithangen en stuurt postkaarten uit Zulte Anthony Statius

10 juli 2020

08u12 0 Zulte De N-VA-afdeling van Zulte laat de Vlaamse feestdag niet onopgemerkt voorbijgaan. Om het weekend een beetje feestelijker te maken, plant men enkele initiatieven.

“Het geplande optreden van Mama’s Jasje gaat niet door, maar om het leed wat te verzachten zorgt de groep wel voor een korte videoboodschap”, zegt voorzitter Nicolas Cuypers. “Onze fractie zal via Facebook een optreden van de Romeo’s uitzenden.”

“Een Vlaamse feestdag is natuurlijk niets zonder vlaggen”, vervolgt Cuypers. “Daarom lanceert N-VA Zulte een oproep om zaterdag de Vlaamse vlag uit te hangen. De mensen die hun vlag uithangen, worden beloond met een klein cadeautje. Onze bestuursleden gaan zaterdag de straat op om die te verdelen. Of de leeuw nu zwarte of rode klauwen heeft is hierbij van geen belang, een leeuwenvlag is een leeuwenvlag. Om het feestgedruis af te ronden en de vakantie helemaal in te zetten krijgen alle Zultenaren een vakantiekaartje. In de gemeente zijn al verschillende initiatieven genomen om onze troeven in de verf te zetten. Wij willen dit mee ondersteunen. Op het kaartje met vakantiegroetjes kan je ook een link vinden naar drie fietsroutes die de drie deelgemeentes doorkruisen.”