Muziekmaatschappijen van Zulte en Halluin verbroederen Anthony Statius

13 september 2019

09u26 0 Zulte De muziekmaatschappijen van Zulte zijn voor het eerst meegereisd naar het Noord-Franse Halluin in het kader van de jaarlijkse militaire herdenkingsplechtigheid. De muzikanten verbroederden er met hun Franse collega’s.

Zulte en Halluin zijn al sinds 2011 officieel verbroederd. De band is gegroeid uit de militaire herdenkingsplechtigheden die jaarlijks in zowel Machelen als in Halluin plaatsvinden. In Machelen is dit traditioneel de eerste zondag van september en in Halluin vindt deze plechtigheid traditioneel de week erop plaats.

Het is de gewoonte dat het gemeentebestuur van Zulte en verschillende leden van Zultse oud-strijdersverenigingen en vaandeldragers aanwezig zijn op de plechtigheid in Frankrijk. Dit jaar namen ook de muziekmaatschappijen van groot-Zulte deel aan de plechtigheid. Ze trokken in muzikale stoet door de straten van Halluin en brachten samen met de plaatselijke muziekmaatschappij enkele nummers voor de aanwezige toeschouwers. “Deze verbroedering van de muziekmaatschappijen geeft extra verdieping aan onze goede banden met Halluin”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “De sfeer bij de muzikanten was goed. De nodige contacten werden gelegd om hier in de toekomst een vervolg aan te breien.”