Mondmaskers verplicht op Zultse markten en kermissen Anthony Statius

10 juli 2020

13u54 4 Zulte De Zultse burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) verplicht vanaf dit weekend het dragen van een mondmasker op de openbare kermissen en markten. Dit geldt voor iedereen die 12 jaar of ouder is.

Mondmaskers zijn vanaf zaterdag 11 juli verplicht in onder andere winkels, bioscopen, musea en bibliotheken. In Zulte trekt men deze verplichting op gemeentelijk niveau door naar de openbare kermissen en markten, gemeentelijk organisaties op publiek domein waar veel mensen samenkomen.

“Het is het goede moment om deze verplichting in te voeren”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “De zomervakantie is net begonnen en dit brengt nieuwe situaties en risico’s met zich mee, zoals reizen naar het buitenland, jeugdkampen en evenementen. Sinds 1 juli zijn ook kermissen opnieuw toegelaten en de eerste op ons grondgebied start vrijdagavond in Machelen. Deze verplichting is praktisch perfect te implementeren, want elke inwoner kreeg begin mei al een stoffen, herbruikbaar mondmasker aan huis geleverd. Bovendien zijn op onze markten en kermissen stewards aanwezig bij elke in- en uitgang. Zij zorgen voor handontsmetting en kunnen elke bezoeker indien nodig ook een chirurgisch, niet-herbruikbaar mondmasker aanbieden. Dit besluit werd afgestemd met de waarnemend provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.”