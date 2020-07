Mondmaskers verplicht op publieke evenementen in Zulte Anthony Statius

23 juli 2020

16u45 0 Zulte De gemeente Zulte verplicht mondmaskers op publiek toegankelijke evenementen. Hiermee wil men een lokale lockdown vermijden.

De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag beslist om vanaf zaterdag 25 juli mondmaskers te verplichten op drukke plaatsen. Lokale besturen krijgen de verantwoordelijkheid om deze plaatsen mee af te bakenen.

Het gemeentebestuur van Zulte besliste dan ook om mondmaskers te verplichten op alle publiek toegankelijke activiteiten. “Tijdens een evenement is het niet steeds mogelijk om de afstand te bewaren. Met deze preventieve maatregel willen we een lokale lockdown in Zulte vermijden”, zegt waarnemend burgemeester Sophie Delaere (Open Zulte. “De beslissing is helder en schept duidelijkheid voor iedereen die een evenement organiseert of bezoekt. Wie de maatregelen niet opvolgt, mag zich aan een sanctie verwachten: ontzegging van verdere deelname of een boete.”