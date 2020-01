Minister Matthias Diependaele komt nieuwjaren in Zulte Joeri Seymortier

31 januari 2020

10u58 0 Zulte N-VA Zulte krijgt op zaterdag 1 februari Vlaams minister Matthias Diependaele op bezoek, om het glas te heffen op het nieuwe jaar.

N-VA Zulte heeft niet meteen de traditie om een nieuwjaarsreceptie te geven. “Na twee hevige verkiezingsjaren willen we in de verf zetten waar we staan”, zegt voorzitter Nicolas Cuypers. “Daarom hebben we twee grote namen die kort het woord zullen nemen. Op de receptie zullen provincieraadslid Bart Vermaercke en Vlaams minister Matthias Diependaele aanwezig zijn. We zijn trots dat ‘onze’ minister tijd maakt om in Zulte langs te komen. In de campagne van mei 2019 versterkte Ward Baeten als opvolger de lijst van het Vlaams parlement. Dit is dan ook een pluim die we een beetje op onze hoed kunnen steken.”

Iedereen wordt uitgenodigd om het glas te komen heffen. Zaterdag vanaf 19 uur in de vernieuwde cafetaria van het ontmoetingscentrum in Olsene.