Minder Mobielen Centrale zoekt chauffeurs Anthony Statius

26 juni 2019

13u00 0 Zulte De Minder Mobielen Centrale (MMC) van Zulte is op zoek naar chauffeurs. Geïnteresseerden mogen zich aanmelden bij het Sociaal Huis.

De MMC van het Sociaal Huis Zulte werd in 1992 opgericht om mensen met een beperkt inkomen en met verplaatsingsproblemen toch de nodige transportmogelijkheden te bieden. De dienst is er voor bejaarden, personen met een beperking of mensen in een noodsituatie die familie willen bezoeken, naar de dokter moeten of boodschappen wensen te doen. Het vervoer wordt verzorgd door vrijwilligers die op bepaalde dagen en bepaalde uren ter beschikking staan. De gebruikers betalen 10 euro lidgeld per persoon voor een volledig jaar en 5 euro voor een half jaar. Per gereden kilometer ontvangt de chauffeur 0.35 euro.

In 2018 werden door de twintig chauffeurs 4.712 ritten verzorgd, goed voor een totaal van 68.789 kilometer voor 345 gebruikers. De MMC zoekt nog steeds chauffeurs en vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Ann De Jonghe: 09/388.96.86 of anndejonghe@ocmwzulte.be.