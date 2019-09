Minder Mobielen Centrale heeft nieuwe minibus voor rolstoelpatiëntenvervoer Anthony Statius

20 september 2019

13u52 3 Zulte In Zulte rijdt de Minder Mobielen Centrale rond met een nieuwe minibus voor rolstoelpatiëntenvervoer. Het voertuig wordt gedurende vier jaar gefinancierd door een sponsoringsproject van de firma Special Ad.

In 2015 werd de eerste minibus met lift voor rolstoelgebruikers in dienst genomen door de Minder Mobielen Centrale (MMC) van het Sociaal Huis Zulte. Elke rolstoelgebruiker van de gemeente kan gebruik maken van deze minibus mits aan de voorwaarden te voldoen om lid te worden van de MMC. De gebruiker betaalt jaarlijks 10 euro lidgeld en een kilometervergoeding van 50 eurocent per gereden kilometer en een vrijwilliger brengt de mensen dan naar de afgesproken locatie op het correcte tijdstip.

Vorige week werd de nieuwe minibus overhandigd en Special Ad schonk daarenboven een cheque van 2.500 euro aan de voedselbedeling van het Sociaal Huis.