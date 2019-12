Melanie Deboutte nieuwe conservator Roger Raveelmuseum Joeri Seymortier en Anthony Statius

12 december 2019

14u29 2 Zulte Melanie Deboutte wordt de nieuwe conservator van het Roger Raveelmuseum in Machelen bij Zulte.

De aanstelling gebeurde door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Deboutte volgt afscheidnemend conservator Piet Coessens op. De nieuwe conservator werd in 1988 in Roeselare geboren, en is curator en schrijver. Volgens het kunstmagazine Hart werd Melanie Deboutte na haar studies kunstgeschiedenis aan de KU Leuven en de Universiteit Gent, de voorbije jaren door verschillende musea en kunsthuizen geëngageerd voor de organisatie van uiteenlopende tentoonstellingsprojecten. Tussen 2011 en 2013 was ze aan de slag bij Museum Dhondt-Dhaenens, S.M.A.K. en de Herbert Foundation. Van 2015 tot 2017 werkte ze als studio manager voor kunstenaar Dirk Braeckman en in 2017 coördineerde ze Braeckmans solotentoonstelling in het Belgische paviljoen tijdens de 57e Biënnale van Venetië.

Info: www.rogerraveelmuseum.be.