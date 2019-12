Mélange Bizar,t organiseert expo ‘Dagen van verwondering’ Anthony Statius

11 december 2019

17u29 0 Zulte Juwelier Kathleen Everaert organiseert de komende twee zondagen de tweede editie van Dagen van verwondering, een tentoonstelling met werken van vier kunstenaars.

In atelier-boetiek Mélange Bizar,t creëert Kathleen Everaert op ambachtelijke wijze glasjuwelen en allerlei andere unieke en stijlvolle producten. Daarnaast organiseert Kathleen ook tentoonstellingen en de komende twee zondagen doet ze dit onder de naam Dagen van verwondering.

“Mélange Bizar,t is een eenmanszaak maar ik betrek graag andere kunstenaars”, zegt Kathleen. “Dit doe ik graag in stijl en daarom organiseer ik tijdens de eindejaarsperiode een gezellig ontmoetingsmoment. Dagen van verwondering dienst als stimulatie ter bevordering van de creatieve goesting. Bezoekers vinden er gravures van Martine Stragier, metalen sculpturen van Tom Maebe, fine art fotografie van Wesley Dombrecht en keramiek van mezelf. De toegang is gratis.

Iedereen is op zondagen 15 en 22 december welkom tussen 10 en 18 uur. Mélange Bizar,t bevindt zich in Olmenlaan 33 in Zulte. Meer info via melangebizart@gmail.com.