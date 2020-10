Mélange Bizar,t opent atelier op zaterdagen Anthony Statius

07 oktober 2020

16u09 0 Zulte Juwelier Kathleen Everaert van Mélange Bizar,t opent iedere zaterdag van oktober haar atelier in de Olmenlaan in Zulte. “Door het coronavirus kan ik geen opendeurdag organiseren, dus verspreid ik het over meerder dagen”, zegt Kathleen.

In atelier-boetiek Mélange Bizar,t creëert Kathleen Everaert op ambachtelijke wijze glasjuwelen en allerlei andere unieke en stijlvolle producten. Daarnaast organiseert Kathleen ook tentoonstellingen. Aangezien haar glasatelier in Zulte nogal klein is, valt haar geplande opendeurdag deels in het water.

“Indien ik een demonstratie glasparels smelten wil geven, moet ik een beetje spreiden”, zegt Kathleen. “Daarom zet ik elke zaterdagnamiddag van oktober mijn atelier open voor bezoekers. Zo kan iedereen toch een demonstratie bijwonen, wat altijd toffer is dan gewoon naar de boetiek te komen. Ook het creatief atelier waar workshops plaatsvinden en waar ik met klei werk zal open staan. Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur.