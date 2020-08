Meer parkeerplaatsen voor zorgverleners dankzij speciale stickers Anthony Statius

27 augustus 2020

12u00 0 Zulte In Zulte kunnen zorgverstrekkers nu ook parkeren voor een garage of oprit waar een sticker voor ‘zorgparkeren’ hangt. De gemeenteraad van Zulte heeft dinsdagavond het reglement voor dit zorgparkeren goedgekeurd.

Zorgverstrekkers vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt. Zorgparkeren biedt hiervoor een oplossing. Op initiatief van gemeenteraadslid Natasja De Vos (Open Zulte) werd dit zorgparkeren ingevoerd in Zulte.

“Bij zorgparkeren bieden inwoners vrijwillig de ruimte voor hun garage of oprit aan zorgverstrekkers aan”, zegt mobiliteitsschpen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). “Zo kunnen zij sneller en efficiënter werken. Voortaan kunnen inwoners met behulp van een sticker aangeven of zorgverleners voor een beperkte tijd voor hun garage of oprit mogen parkeren. Erkende zorgverleners zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen of kinesiste die hiervan gebruik wensen te maken, geven dit aan met de zorgparkeren-kaart. Het initiatief is volledig gratis. Het vormt een extra steun voor onze lokale zorgsector, die bijzonder hard werk verricht heeft afgelopen maanden en dat nog steeds doet, in moeilijke omstandigheden.”

Inwoners en zorgverstrekkers kunnen hun zorgparkeren-sticker of –kaart aanvragen via www.zulte.be/zorgparkeren of telefonisch op 09/243.14.12.