Meer bezoekers tegelijk toegelaten in recyclagepark Anthony Statius

29 juli 2020

12u01 0 Zulte In het recyclagepark van Zulte worden er vanaf vrijdag 7 in plaats van 5 bezoekers per kwartier toegelaten. Daarnaast zijn er nog enkele aanpassingen aan het reglement.

Vanaf vrijdag 31 juli worden een aantal aanpassingen op het recyclagepark doorgevoerd. Deze aanpassingen gebeuren in samenspraak met de milieuraad.

“Het maximale aantal bezoekers per kwartier wordt verhoogd van 5 naar 7", zegt milieuschepen Frederic Hesters (Open Zulte). “Door het aantal bezoekers te verhogen zal je minder lang moeten wachten op een vrij moment om een afspraak te maken. Daarnaast komt 10% van de beschikbare plaatsen per dag slechts 24 uur op voorhand vrij. Dit geeft meer ruimte voor dringende afspraken.”

“De afsprakenregeling, die al geldt sinds het begin van de coronacrisis, blijft behouden”, vervolgt de schepen. “Deze biedt de beste garantie om op het park de afstandsregels na te leven, het risico op besmetting voldoende te beperken en lange wachtrijen te vermijden. Je zal als gebruiker wel zelf een gemaakte afspraak online kunnen annuleren. Verder zijn betalingen zijn terug mogelijk op het park. Tenslotte wordt het dragen van een mondmasker verplicht.”

Een afspraak maken kan online via www.zulte.be/afspraak of telefonisch via 09/243.14.42. Het recyclagepark zal gesloten zijn op zaterdag 15 augustus.