Medisch onderzoek bevestigt: Koppel overleden door CO-vergiftiging Wouter Spillebeen

22 november 2019

15u28 0 Zulte Het koppel dat afgelopen maandagochtend levenloos is aangetroffen in de gastkamer van een woning in de Staatsbaan in Zulte, is omgekomen door een CO-vergiftiging. Daar gingen de hulpdiensten al van uit, maar dat wordt nu ook bevestigd door het toxicologisch onderzoek.

Het echtpaar dat de Bulgaarse nationaliteit had, was op bezoek bij een bevriend gezin en verbleef al een tijdje in de logeerkamer. Toen de bewoner rond 5.15 uur opstond om naar zijn werk te vertrekken, zag hij dat zijn gasten levenloos in bed lagen. Alle hulp kwam te laat voor hen. Ook het gezin van vijf, waaronder drie kinderen, werd naar het ziekenhuis afgevoerd ter verzorging, maar zij liepen slechts een lichte CO-intoxicatie op en verkeerden niet in levensgevaar.

In de woning werd door de brandweer een verhoogde CO-concentratie gemeten, waardoor een CO-vergiftiging meteen als doodsoorzaak werd genoemd. Het medisch en toxicologisch verslag dat in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen werd opgesteld bevestigt nu dat het geur- en kleurloze gas inderdaad de schuldige is.

“Het verdere onderzoek naar de precieze omstandigheden van de feiten loopt nog”, klinkt het bij het parket, dat geen verdere details kan vrijgeven. Wat wel vaststaat, is dat de woning verwarmd werd met gasvuurtjes, waaronder ook een terrasverwarmer. Zo’n toestel is doorgaans niet geschikt om binnenshuis te gebruiken. In de woning zou wel een centrale verwarmingsketel staan, maar die was niet in gebruik.