Maximum 120 bezoekers tegelijk toegelaten op Machelen-kermis Anthony Statius

10 juli 2020

11u45 0 Zulte De komende twee weekends is er kermis in Machelen, maar bezoekers moeten wel rekening houden met enkele strenge veiligheidsmaatregelen.

Vanavond (vrijdag) gaat Machelen-kermis van start. De kermisattracties openen vanaf 17.30 uur en daarna zijn ze kermisattracties toegankelijk op zaterdag vanaf 16 uur en op zondag vanaf 15 uur en dit op 10, 11, 12 en 17, 18 en 19 juli. De kermis sluit steeds om 22.30 uur.

“Een licht gewijzigde opstelling en een maximaal aantal van 120 bezoekers, maakt een veilige feestzone mogelijk,” zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “De kermis is toegankelijk via drie in- en uitgangen, namelijk twee in de Dorpsstraat en één in de Molenkouterstraat. Stewards verwelkomen de bezoekers en zullen vragen om de handen te ontsmetten en een mondmasker te dragen. Om het aantal aanwezigen te monitoren, wordt er ter plaatse gewerkt met een bonnetjessysteem zoals op de wekelijkse markt. Wanneer de maximale capaciteit wordt bereikt, zullen kermisgangers gevraagd worden even te wachten of later terug te komen.”

“De huidige veiligheidsmaatregelen laten een kermis als sociale gebeurtenis momenteel niet toe”, vervolgt de burgemeester. “We gaan dan ook voor een functionele kermis, zonder randanimatie. Ook het friet- en oliebollenkraam wordt buiten de feestzone geplaatst. Zo blijven dit kraam en ook de lokale horecazaken gemakkelijk toegankelijk voor niet-kermisgangers.”