Martin Wallaert toont laatste werken in ‘t Biechtstoelke Anthony Statius

19 juli 2019

10u46 2 Zulte De werken van kunstschilder Martin Wallaert (75) zijn deze zomer voor de laatste keer te bewonderen in ‘t Biechtstoelke in de Karperstraat. Het atelier is nog tot eind september open op zondagnamiddag van 14 tot 18 uur.

Zoals u al kon lezen in deze krant verlaat kunstschilder Martin Wallaert ‘t Biechtstoelke in de Karperstraat. Vanaf 1 oktober heeft Martin zijn nieuwe atelier en woonplaats even verderop in Machelen-aan-de-Leie, namelijk in de Dorpsstraat 48, net voor de rotonde. Het is dus de laatste zomer dat de bekende kunstschilder in ’t Biechtstoelke vertoeft.

Vanaf 20 oktober zal Martin op de nieuwe locatie zijn atelier opnieuw openstellen voor het publiek, maar nog tot eind september is het atelier in de Karperstraat zoals gewoonlijk open op zondagnamiddag van 14 tot 18 uur. Er hangt ook nieuw werk van Martin.

Meer info via www.martinwallaert.com.