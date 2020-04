Martin Wallaert stelt tentoonstelling uit Anthony Statius

01 april 2020

09u30 0 Zulte De Machelse kunstschilder Martin Wallaert stelt zijn overzichtstentoonstelling uit. Deze ging normaal gezien van start op vrijdag 10 april, maar door het coronavirus is dit niet meer mogelijk.

“Ook de nocturne op 25 april zal niet doorgaan”, klinkt het. “Het is spijtig, maar onverantwoord. We proberen iedereen alvast persoonlijk te verwittigen. We gaan ervan uit dat uitstel geen afstel is en blijven bezig in het atelier. We zijn gestart met de voorbereidingen voor een kinderboek en zoeken daarnaast ook een manier om te helpen bij deze crisis. Een goed doel of onderzoek naar corona, ik wil niet aan de zijlijn toekijken en mijn steentje bijdragen door een schilderij te schenken.”