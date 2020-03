Martin Wallaert sluit tijdelijk kunstatelier Anthony Statius

16 maart 2020

15u23 0 Zulte Door het coronavirus sluit het atelier van kunstenaar Martin Wallaert in Machelen-aan-de-Leie tijdelijk zijn deuren. Tot 3 april is geen bezoek mogelijk uit respect voor de bezoekers en de kunstenaar zelf.

Achter gesloten wordt echter wel hard doorgewerkt aan de volgende tentoonstelling, namelijk een overzicht van alle nieuwe werken die Martin maakte in het voorjaar. Deze expositie zal te zien zijn vanaf zaterdag 11 april tot en met 1 juni, van woensdag tot en met zondag, telkens van 15 tot 19 uur. Tijdens het erfgoedweekend is er op zaterdag 25 april een nocturne. Het atelier is dan open van 15 uur tot middernacht en wordt voor de gelegenheid feeëriek verlicht. Er zijn werken in het thema Black&White te zien.

Voor meer informatie: www.martinwallaert.com of 0496/23.05.00.