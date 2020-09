Mario Sergeant hoopt nieuwe valse competitiestart KME Machelen te vermijden: “We gaan het in een andere stijl moeten doen” Hans Fruyt

11 september 2020

14u38 0 Zulte Een decennium lang was Gilles Dentyn hét gezicht van KME Machelen. De aanvaller was in tweede en derde provinciale jaarlijks goed voor twintig tot dertig (of meer) doelpunten, maar is op voetbalpensioen. Andreas Walgraeve en Robbie Careel moeten voor de blauw-witte goals zorgen.

In tweede provinciale B opent Machelen zondag de nieuwe competitie op eigen veld tegen Eendracht Houtem, vorig seizoen de vicekampioen in derde provinciale B. De voorbije jaren kende Machelen altijd een flauwe aanhef. Vier op twaalf vorig seizoen, één op twaalf bij de start van het seizoen 2018-2019, vier op twaalf het jaar voordien, het eerste seizoen in tweede provinciale. Toch kende Machelen nooit problemen om het behoud te vrijwaren. De club eindigde steeds tussen plaats zes en tien. Trainer Mario Sergeant hoopt een nieuwe valse start te vermijden. Met het elftal dat hij in het hoofd heeft kan hij Houtem niet aanpakken. Enkele kandidaat-titularissen zijn niet inzetbaar zijn.

Reeks met twee snelheden

“Robbie Careel is niet honderd procent in orde”, somt Sergeant zijn afwezigen op. “Niels Cottenier heeft nog niet getraind. Ook Jonas Vandevelde en Fries De Waele ontbreken. Niels, Jonas en Fries zijn mannen die vorig seizoen heel veel gespeeld hebben. Vergeet niet dat we naast Gilles Dentyn ook afscheid namen van Ruben Vanpoucke en Samuel Van Hoye, mannen die de voetbalschoenen opborgen. We vulden onze spelersgroep aan met drie mannen uit de beloften van SK Deinze en met Gilles Wullaert die overkomt van Wielsbeke. Hij is zowat hetzelfde type als Samuel Van Hoye. Toch gaan we het dit seizoen in een andere stijl moeten doen. Een type Gilles Dentyn hebben we niet in onze kern.”

Volgens Sergeant zou tweede B een reeks met twee snelheden kunnen worden. Hij ziet vijf topteams, de rest verwacht hij tussen zes en zestien. “Burst, Borsbeke, Geraardsbergen, Denderleeuw en Sottegem hebben zich tijdens de transferperiode flink versterkt”, weet de trainer van Machelen. “Volgens mij zullen de andere ploegen strijden voor de resterende plaatsen. Ook Houtem, onze eerste tegenstander, heeft zich versterkt met mannen die op dit niveau hun strepen al verdienden. Zoals Ynzo Van Parijs van Bambrugge en Thomas Van Santen van Burst. Ik verwacht zondag een goeie en stevige opponent.”