Marcel en Paula vieren briljanten huwelijksverjaardag Anthony Statius

27 december 2019

Zulte Marcel Devlieger (95) en Paula Verhelst (88) hebben hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd. Marcel en Paula zijn de ouders van gemeenteraadslid Marc Devlieger.

In het gemeentehuis van Zulte werden op vrijdag 20 december enkele huwelijksparen in de bloemetjes gezet. Een van de koppels zijn Marcel Devlieger en Paula Verhelst, die op 29 oktober 1954 in het huwelijksbootje stapten.

Marcel was onder andere werkzaam in De Smisse bij Baertsoen, bij transportbedrijf Pletinck uit Tielt en de firma Bekaert in Aalter. Paula werkte in schoenenfabriek Naessens in Kruishoutem en bij Metagra in Drongen. Ze hebben twee kinderen Marc, die gemeenteraadslid is in Zulte, en Ingrid, die een kapsalon heeft. Er zijn zeven kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.