Mama’s Jasje en Ze Quaffeurz zorgen voor feestelijk 11 juli-weekend Anthony Statius

09 juli 2020

11u58 0 Zulte De Zultenaren zullen toch nog kunnen genieten van een feestelijk 11 juli-weekend. Mama’s Jasje zorgt zondagochtend voor een digitale verrassing en de muzikanten van Ze Quaffeurz trekken in de namiddag door de straten van Machelen.

De zomervakantie in Zulte wordt dit weekend ingezet met enkele coronabestendige initiatieven. “Vlaanderen Feest wordt ieder jaar opgeluisterd door een Vlaamse artiest”, zegt cultuurschepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). “Dit jaar zou Mama’s Jasje te gast zijn in het Fiertelhof, maar de huidige coronamaatregelen maken een optreden slechts in heel beperkte kring mogelijk. De werkgroep besliste dan ook om het optreden met een jaar uit te stellen. Om alle Zultenaren toch een fijne 11 juli-viering te wensen, heeft de werkgroep een digitale verrassing voorbereid. Deze delen ze graag met iedereen op zaterdag 11 juli vanaf 9.30 uur op de gemeentelijke Facebookpagina.”

“Zondagnamiddag zorgen de straatmuzikanten van Ze Quaffeurz voor de nodige ambiance”, vervolgt de schepen. “Tussen 15.30 en 18.30 uur rijden zij met een cabriobus door de straten van Machelen. Inwoners kunnen de tocht volgen aan hun deur, of zich begeven naar een aanpalende straat waar de muzikanten passeren. Er wordt uiteraard gevraagd om steeds anderhalve meter afstand te houden van andere gezinsbubbels. De tocht wordt begeleid door de lokale politie en het plaatselijk feest- en cultuurcomité. Ze Quaffeurz passeren op zondag 23 augustus in Olsene en op zondag 30 augustus in Zulte.”