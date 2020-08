Machelse voetbalclub zet jeugdactiviteiten on hold: “Geen besmettingen, maar we nemen geen risico’s” Anthony Statius

18 augustus 2020

10u27 0 Zulte De voetbalclub KME Machelen Jeugd zet tijdelijk haar activiteiten on hold. Deze beslissing nam het bestuur nadat enkele leiders van Chiro Machelen besmet raakten met het coronavirus. "Enkele spelers waren mee op chirokamp. Er zijn geen besmettingen bij onze spelers maar we nemen zo weinig mogelijk risico's", zegt Dirk Van Dorpe.

Het is alle hens aan dek in Machelen (Zulte). Door de besmettingen binnen de leidersploeg van de Chiro - ondertussen werden er 9 positieve testen vastgesteld - worden overal veiligheidsmaatregelen genomen. Ook de lokale voetbalclub KME Machelen Jeugd neemt geen risico’s.

“Toen we zondag hoorden dat er een corona-opstoot was bij de Chiro, hebben we beslist om onze activiteiten tijdelijk stop te zetten”, zegt Dirk Van Dorpe. “We weten dat heel wat van onze leden ook lid zijn bij de Chiro en dat er ook kinderen mee waren op het kamp. Ondertussen is al gebleken dat er bij de leden van de Chiro geen besmettingen werden vastgesteld, maar we nemen zo weinig mogelijk risico. Tot wanneer we zeker zijn dat onze leden via de voetbalclub het virus niet verder kunnen verspreiden, zetten we alle jeugdactiviteiten on hold. We houden de pauzeknop nog even ingedrukt en we evalueren of we volgende wek terug kunnen beginnen. We wensen de leiders van de Chiro heel veel beterschap toe.”