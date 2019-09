Machelse oorlogsmonumenten in de kijker gezet Anthony Statius

06 september 2019

17u51 0 Zulte In het kader van Open Monumentendag worden zondag de oorlogsmonumenten in Machelen-aan-de-Leie in de kijker gezet.

Wie wil weten wie het standbeeld voor de gesneuvelden gemaakt heeft of wie wil ontdekken wanneer het Frans kerkhof werd gerealiseerd en ingehuldigd, die kan een antwoord vinden in de tentoonstelling rond 100 jaar Vredesfeesten in Machelen. Je vindt er ook een plannetje om nadien naar de oorlogsmonumenten te wandelen.

De tentoonstelling is te bezichtigen op zaterdag 7 september en natuurlijk op Open Monumentendag op zondag 8 september, in de Sint-Michiel, Cornelius- en Ghislenuskerk van Machelen van 10 tot 17 uur.

Meer informatie via www.openmonumentendag.be www.zulte.be.