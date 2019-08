Machels oorlogsverleden herdacht met tentoonstelling Anthony Statius

28 augustus 2019

13u18 2 Zulte De Franse militaire begraafplaats en het herdenkingsmonument van de gesneuvelden en opgeëiste burgers in Machelen bestaan honderd jaar. In het kader van 100 jaar Vredesfeesten organiseren Koen Baert van het Frans-Belgisch coördinatiecomité en Johan Nachtergaele van Familiekunde Deinze en Heemkunde Zulte een tijdelijke tentoonstelling in de kerk.

In Machelen vindt komend weekend de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid ter nagedachtenis van de 750 gesneuvelde Franse soldaten plaats. Daarnaast is er ook een tentoonstelling rond het oorlogsverleden van het dorp. Deze expositie draait rond het herdenkingsmonument en de Franse militaire begraafplaats.

“De tentoonstelling is opgebouwd in twee delen”, zegt Johan Nachtergaele. “Het eerste deel is gewijd aan het herdenkingsmonument en het toont de biografie van de zeventien personen die erop vermeld staan. Van deze dertien gesneuvelde soldaten en vier gestorven opgeëiste burgers wordt ook de band met de nog levende familieleden getoond. Het tweede deel is opgebouwd rond de historiek van de Franse militaire begraafplaats en de plechtigheden die hier jaarlijks plaatsvinden. De begraafplaats werd op 12 augustus 1919 voor de eerste keer ingezegend. Er komen diverse thema’s aan bod, waaronder de optocht, de bloemenhulde en het Frans-Belgisch coördinatiecomité. De tentoonstelling is voor alle inwoners van Machelen, die met deze herdenkingen zijn opgegroeid, en voor iedereen met een culturele en historische interesse. Het is een unieke gelegenheid om een deel van het oorlogsverleden van dit dorp te ontdekken”, besluit Nachtergaele.

De tentoonstelling vindt plaats in de Sint-Corneliuskerk in Machelen en dit op zaterdag 31 augustus, zaterdag 7 september en zondag 8 september van 10 tot 17 uur en op zondag 1 september van 13 tot 18 uur. De toegang is gratis.