Machelendorp 6 wordt kinderopvang voor 18 peuters Anthony Statius

25 oktober 2019

09u44 5 Zulte Machelendorp krijgt een extra plaats voor kinderopvang. Het gemeente- en OCMW-bestuur van Zulte heeft de woning Machelendorp 6 aangekocht, waar op het gelijkvloers een extra kinderopvang wordt ingericht voor peuters van 0 tot 3 jaar. “Pal in het dorpscentrum, dat is de ideale ligging”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

Machelendorp 6 werd recent te koop aangeboden en de gemeente heeft deze nu aangekocht met goedkeuring van de voltallige gemeenteraad. “De ligging is ideaal: pal in het centrum van Machelen, op het mooie Machelendorp en naast tentoonstellingsruimte Huis De Leeuw en het Lokaal Opvang Initiatief (LOI)”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “We hebben het gebouw gekocht voor een bedrag van 180.000 euro, een prima investering voor onze gemeenschap.”

Schepen van Kinderopvang Linda Detailleur (N-VA) vult aan: “Op de benedenverdieping willen we een groepsopvang realiseren voor peuters van 0 tot 3 jaar. Onze dienstverantwoordelijke bracht een plaatsbezoek en de ruimtes zijn, na renovatie, zeker geschikt om een nieuwe thuis te worden voor een 18-tal kindjes. De woning is ook vlakbij de lagere school gelegen. Dit zal een mooi extra aanbod aan kinderopvang betekenen in Machelen, wat zeer welkom is. Volgend jaar voorzien we budget voor de renovatie van het pand. We bekijken ook hoe we de toegankelijkheid het best organiseren en wat de mogelijkheden zijn voor de bovenverdieping.”