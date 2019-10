Machelenaars ontdekken nieuw atelier van Martin Wallaert Anthony Statius

20 oktober 2019

16u33 0 Zulte Kunstschilder Martin Wallaert heeft zondagnamiddag voor het eerst de deuren van zijn nieuwe atelier in Villa Ter Ide geopend. Heel wat inwoners en kunstliefhebbers kwamen een kijkje nemen in de nieuwe stek van een van de bekendste inwoners van hun dorp.

Het was een fiere Martin Wallaert die zondag zijn nieuwe atelier toonde aan de tientallen nieuwsgierige bezoekers. De kunstschilder, die ondertussen al meer dan acht jaar in het dorpje woont, verruilde onlangs zijn woning en atelier ’t Biechtstoeleke in de Karperstraat voor Villa Ter Ide, een prachtige art-decowoning, die wat verderop in het dorp staat.

“Een goede beslissing, want nu heb ik veel meer ruimte om te werken”, zegt Martin. “Alle schilderijen die ik maak, wil ik ook aan de muur hangen, maar in ‘t Biechtstoeleke was dit amper mogelijk vanwege de beperkte ruimte. In Ter Ide heb ik ook veel meer lichtinval en ik heb een mooi uitzicht op de tuin. Een ideale plek om nieuwe inspiratie op te doen.”

Ook in de toekomst zal het atelier open zijn op zondag, telkens van 14 tot 18 uur. Andere bezoeken kunnen op afspraak. Villa Ter Ide bevindt zich in Dorpsstraat 48. In restaurant de Karper, even verderop in de Karperstraat 16, worden eveneens schilderijen van kunstenaar Martin Wallaert tentoongesteld.

Meer informatie via www.martinwallaert.com.