Machelenaar Michiel (26) wint auto dankzij vernieuwde Dagbladhandel Dimitri Anthony Statius

21 mei 2019

19u06 3 Zulte Dimitri Van Vynckt van de gelijknamige dagbladhandel in Machelen-dorp heeft dinsdagavond de winnaar van de Toyota Aygo bekendgemaakt. Vaste klant en dorpsgenoot Michiel De Waele (26) mag een jaar lang met de wagen rondrijden.

Dimitri Van Vynckt opende op zaterdag 11 mei zijn vernieuwde dagbladhandel in de Kloosterstraat in Machelen. Alle bezoekers konden deelnemen aan een wedstrijd waarmee ze een jaar lang konden rondtoeren met een Toyota Aygo. Het enige wat men moest doen was deze schiftingsvraag invullen: hoeveel mensen hebben deelgenomen aan de wedstrijd?

“Er waren twee deelnemers die exact hetzelfde antwoord hadden gegeven”, zegt Dimitri. “Het juiste antwoord was 556 en beide heren hadden 555 ingevuld. Daar kwam er dinsdagavond een tweede schiftingsvraag: hoeveel goodiebags werden er uitgedeeld?”

Het antwoord was 902 en Michiel De Waele zat er met 896 het dichtste bij. De 26-jarige Machelenaar kreeg de sleutels overhandigd van Savin Vandenbroucke van Garage De Prins en Delphine Desmet van Verzekeringskantoor Johan Desmet. “Ik woon vlak om de hoek en ik kom al bij Dimitri sinds ik mij kan herinneren”, zegt Michiel. “Ik ben zeer blij met de auto, mijn eigen wagen laat ik een jaartje in mijn garage staan.” Rudy Van Heuverswijn, de man die net naast de hoofdprijs greep, kreeg als troostprijs een etentje in De Afspanning cadeau.