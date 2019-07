Machelen Gulde sluit af met Leie Jump en muziek Anthony Statius

11 juli 2019

14u02 0 Zulte Machelen maakt zich opnieuw klaar voor Leieleude. Als hoogtepunt is er zondag om 15 uur de Leie Jump.

Het Feest- en cultuurcomité van Machelen sluit Machelen Gulde af met heel wat activiteiten in het dorp. Voor de cinefielen is er op zaterdagavond een filmvoorstelling van de thriller D’Ardennen op het Oude Leieplein. Op zondag gaan de festiviteiten van start met de vinkenzetting van De Dorpszangers aan café Jeruzalem om 9 uur, gevolgd door een Guldebarbecue in Café Tonneke.

Het hoogtepunt van dit weekend is ongetwijfeld de Leie Jump om 15 uur in de oude Leiearm. Iedereen ouder dan 10 jaar kan in het water springen en inschrijven kan ter plaatse tussen 14 en 14.45 uur. Er is een tent voorzien waar de mensen zich kunnen omkleden en de deelnemers krijgen een zwemvest. Waterschoeisel is verplicht. Kinderen van 10 tot en met 12 jaar moeten een begeleider hebben. Vanaf 15.30 uur er de traditionele Leieleude en vanaf 17 uur zijn er optredens van De Kemels, Ze Quaffeurz en de Still Crazy coverband.