Maarten Van Rompaey vertelt in de huiskamer van Marleen en Kris Anthony Statius

20 september 2019

17u28 2

In het kader van de reeks huiskamervertellingen komt op zondag 22 september Maarten Van Rompaey op bezoek bij Zultenaars Marleen en Kris in de Vennestraat 6 in Zulte. Hij brengt er zijn ‘(Ont)spannend vertellement voor grote oren en kleine dichterlijke harten’.

De gemeente Zulte biedt opnieuw huiskamervertellingen aan. Een unieke formule waarbij inwoners een verteller en publiek ontvangen in hun woning. Op zondag 22 september is het de beurt aan Maarten Van Rompaey, een rasverteller uit Antwerpen. Deze huiskamervertelling staat open voor gezinnen met kinderen vanaf 10 jaar.

Reserveren kan via bibliotheek@zulte.be. De vertelling vindt plaats van 16 tot 17 uur en de prijs bedraagt 5 euro.