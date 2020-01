Luistercafé en fototentoonstelling in de Scheve Schuur Anthony Statius

02 januari 2020

13u55 0 Zulte Het Feest- en Cultuurcomité en het Davidsfonds van Machelen organiseren Driekoningen 2020, een luistercafé en een fototentoonstelling in De Scheve Schuur.

Voor een gezellig samenzijn moet je de komende weekends in De Scheve Schuur in de Karperstraat in Machelen zijn. Peter Lambert en Kimberly Claeys houden er een luistercafé met zang en kortverhalen en pianist Stan Vangheluwe zorgt ondertussen voor de muzikale begeleiding. Daarnaast is er ook de fototentoonstelling The Golden Age van Anne De Meulemeester.

De deuren van het luistercafé gaan open op vrijdagen 3 en 10 januari en op zaterdagen 4 en 11 januari om 19.30 uur, op zondagen 5 en 12 januari om 16.30 uur, op donderdag 9 januari om 19.30 uur en op maandag 6 januari om 19.30 uur. De fototentoonstelling is te bezoeken op zaterdagen vanaf 14 uur en op zondagen vanaf 10 uur.

Kaarten kosten 12 euro en deze kan je bestellen via info@feestencultuurmachelen.be of www.feestencultuurmachelen.be. De toegang tot de fototentoonstelling is gratis.