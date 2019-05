Luc en Marie-José vieren vijftig jaar huwelijksgeluk Anthony Statius

28 mei 2019

12u25 4

Luc Van den Broeke en Marie-José Cremelie hebben hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd.

Het gouden koppel stapte op 25 maart 1969 in Waregem in het huwelijksbootje. Momenteel wonen ze in de Grote Steenweg in Zulte en op uitnodiging van het gemeentebestuur kwamen ze hun huwelijksverjaardag vieren in het gemeentehuis in Olsene. Samen met hun familie werden ze getrakteerd op een receptie.