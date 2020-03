Logopedisten Leieladder beloond voor aanpak rekenproblemen Anthony Statius

06 maart 2020

13u15 0 Zulte Lieselotte Bauwens en Elke Dhont, de logopedisten van het paramedisch centrum Leieladder, zijn in de prijzen gevallen. Calcupal, het softwarebedrijf dat rekenproblemen bij kinderen aanpakt, verkoos hen tot Calcupal-ambassadeur voor het jaar 2020.

Leieladder is een centrum voor logopedie, psychologie en psychomotoriek in Machelen (Zulte). In de praktijk logopedie in de Leihoekstraat kreeg men vrijdag bezoek van Rudi Clybouw en Tilde Brackx, de oprichters van het softwarebedrijf Calcupal. Logopediste Lieselotte Bauwens gebruikt dit softwareprogramma al zes jaar om kinderen te helpen om eenvoudige rekenkundige bewerkingen zoals de splitsingen of maaltafels te automatiseren.

“Ieder jaar kiezen wij een Calcupal-ambassadeur uit en in 2020 gaat de titel naar Lieselotte en haar team”, zegt Rudi. “Jaarlijks werkt een twintigtal cliënten van Leieladder met deze tool. We willen haar bedanken voor haar enthousiasme en inzet.”