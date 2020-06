Livestream Zultse gemeenteraad mogelijk een blijver Anthony Statius

04 juni 2020

11u12 0 Zulte De gemeenteraad in Zulte zou voortaan altijd via livestream te volgen zijn. De vraag werd gesteld door raadslid Sally Cosijns (CD&V) en burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) antwoordde dat dit zeker een optie is.

Op de gemeenteraad van mei kwam de vraag van raadslid Sally Cosijns (CD&V) om de politiek wat dichter bij onze inwoners te brengen door elke gemeenteraad via livestream aan te bieden. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar, maar gezien de opgelegde coronamaatregelen kunnen de zittingen nog steeds niet in het gemeentehuis doorgaan en wordt er geopteerd voor een vergadering via een videoconferentie.

“Mensen gaan steeds meer digitaal vergaderen en het livestreamen van een gemeenteraad biedt een opportuniteit aan al onze inwoners die door omstandigheden fysiek niet kunnen of willen aanwezig”, zegt Sally. “Ik zie alleen maar voordelen en het bestuur mag gerust wat ambitie vertonen in de modernisering van de communicatie. Het is een mooie dienstverlening naar onze inwoners toe.”

Burgemeester Simon Lagrange liet weten dat het zal onderzocht worden in functie van technische haalbaarheid en het kostenplaatje.