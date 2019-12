Live For Better Days schenkt 25.000 aan kankeronderzoek Anthony Statius

23 december 2019

19u32 3 Zulte Ellen Snoeck (33) uit Zulte heeft 25.000 euro verzameld voor onderzoek naar hersentumoren. Het geld komt van acties van haar vzw Life For Better Days en de Warmste Week-actie Sparta Dikkebus.

Op zaterdag 21 december organiseerde de vzw Live For Better Days van Ellen Snoeck het evenement Congress For Better Days. Met 129 aanwezigen was de informatieve avond met als gastsprekers professoren Bart Neyns en Johnny Duerinck van het UZ Brussel een groot succes. In de Gaston Martenszaal gaven de professoren een woordje uitleg over hun onderzoek naar hersentumoren en waarvoor het ingezamelde geld van de vzw wordt gebruikt.

Die avond schonk Ellen Snoeck, die zelf al jaren vecht tegen een hersentumor, twee cheques aan de professoren. De cheque van 12 000 euro kwam van de vzw Live For Better Days zelf en daarnaast verzamelde lotgenoot Steven Suffys met zijn Warmste Week-actie Sparta Dikkebus nog eens 13.088 euro, goed voor meer dan 25.000 euro.