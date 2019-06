Leierock4Kids lokt meer dan 1.600 bezoekers Anthony Statius

23 juni 2019

10u03 0 Zulte Met een stralende zon en meer dan 1.600 bezoekers mogen de organisatoren van Leierock4Kids gerust van een succesverhaal spreken. “Al die lachende gezichtjes, daarvoor doen we het”, zegt een tevreden organisator Julie De Mulder.

Het festivalterrein in Machelen-dorp begon tussen 14 en 15 uur al mooi vol te stromen en tegen de vooravond stonden er honderden kinderen, ouders en grootouders voor het podium of aan de kraampjes. Met het gewonnen burgerbudget van 10.000 euro maakten Julie De Mulder, Steven De Backer, Sabine Deleersnyder, Gudrun De Scheerder en hun team hun belofte meer dan waar. Een rockfestival op kindermaat voor het ganse gezin.

Met lokale acts en de KetnetBand als headliner was er voor elk wat wils. Sommige jongeren kwam er ook gewoon genieten van de zon. Zo ook de jarige Anna (12) en haar vriendinnen Aren, Minne en Ella, die zich gezellig op een van de zitkussens onder de bomen hadden geïnstalleerd. “Wij komen niet specifiek naar iets kijken, gewoon een beetje babbelen en genieten van de sfeer. We vinden het festival zeker geslaagd”, klinkt het.

Ook de organisatoren zijn tevreden. “We hebben veel geluk gehad met het weer”, zegt Julie De Mulder. “Mochten we volgend jaar garantie hebben op dezelfde weersomstandigheden, we zouden het zo opnieuw doen. Maar of er een tweede editie komt, daar moeten we nog eens goed over nadenken. Nu gaan we vooral nagenieten.”