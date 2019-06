Leerlingen Emmaüs Machelen richten rustige speelplaats in Anthony Statius

14 juni 2019

18u06 0 Zulte De leerlingen van de buitengewone secundaire school Emmaüs Machelen kunnen sinds kort genieten van hun eigen rustige speelplaats. Samen met enkele leerkrachten toverden zij een kaal grasplein om tot een gezellige plek met zitbankjes, een omgebouwde caravan en veel groen. “Aangezien alles zelfgemaakt is, dragen de leerlingen er goed zorg voor”, zegt leerkracht Kristof Meere.

Een oase van rust, middenin het schoolterrein; dat was het opzet van de werkgroep Project van de school Emmaüs Machelen. Dit idee vloeit voort uit de veranderingen in het onderwijslandschap en de invoering van het M-Decreet in 2015.

“Wij huisvesten momenteel leerlingen van het basisaanbod, dat zijn leerlingen met een licht verstandelijke beperking, leerlingen van het type 3, dat zijn leerlingen met gedragsproblemen en leerlingen van het type 9, dat zijn leerlingen met autisme”, zegt Lindsay De Pauw van de werkgroep Project. “Al deze kinderen hebben hun eigen specifieke problematiek en wij willen dat zij zich allemaal goed in hun vel voelen en tot rust kunnen komen. Met onze werkgroep zijn we bij het concept van een rustige speelplaats uitgekomen.”

Samen met leerkracht Kristof Meere gingen de leerlingen zelf aan de slag om deze rustige speelplaats te bouwen en het resultaat mag er zijn. Een houten poortje verschaft toegang tot het tuintje, waar zelfgemaakte picknickbanken opgesteld staan. Achteraan staat een versierde caravan, waar leerlingen zich even kunnen terugtrekken en de speelplaats is omgeven door bomen en struiken. “Het is een speelplaats voor en door de leerlingen gemaakt", zegt Kristof. “De opleiding plaatslagen ging actief aan het werk om een fitnesstoestel te lassen en te plaatsen op de speelplaats. De opleiding onderhoudsassistent maakte van een oude aftandse caravan een heus rustpunt op ons grasplein, maakte picknickbanken in hout en plantte wat fruitbomen en een haagje van lavendel.”

“Het project is een groot succes”, zegt Lindsay. “Er wordt voorlopig op dinsdag en donderdag volop gebruik gemaakt van onze rustige speelplaats en zo'n 15% van onze leerlingen komt specifiek op deze middagen een moment van ontspanning zoeken. We merken ook een terugval van ruzies en pesterijen tijdens deze vrije momenten. Dit zorgt voor een beter welbevinden voor alle leerlingen van onze school. Graag willen wij dit project verder uitwerken en de dames van Inner Wheel, dankzij wiens sponsoring we dit konden realiseren, willen ons opnieuw helpen. We denken aan extra picknickbanken, een mobiele schoolbibliotheek en de aankoop van rustige gezelschapsspelen.”

Wie de nieuwe speelplaats wil komen bewonderen, kan op zondag 16 juni naar het eetfestijn komen.