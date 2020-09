Leden Unizo Zulte barbecueën dit jaar in eigen tuin Anthony Statius

24 september 2020

12u17 0 Zulte Unizo Zulte kond door het coronavirus haar jaarlijkse barbecue voor de leden niet laten doorgaan. Het bestuur zorgde wel voor een coronaproof alternatief en schakelde hiervoor enkele lokale ondernemers in.

“Op zondag 20 september organiseerde Unizo Zulte normaal gezien haar jaarlijkse barbecue’, zegt Delphine Desmet. “Gelet op de omstandigheden, koos het bestuur dit jaar voor de formule ‘Blijf in uwen hof BBQ’. Zultse ondernemers stelden een barbecuepakket samen en zo konden meer dan 150 mensen in hun eigen bubbel en tuin genieten van een lekkere barbecue. Het vlees werd geleverd door Slagerij Chris & Geraldine in Machelen, de groenten werden verzorgd door De Dorpstuin in Machelen, bakker Harry van bakkerij Boeckaert uit Olsene zorgde voor een vers gebakken stokbrood en de kolen kwamen van bij Carrefour Market in Zulte. De wijnen werden zorgvuldig geselecteerd door Zultse sommelier Luc Vervaecke en de doosjes werden gesponsord door Herve Coldstore. Deze eerste editie was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.”