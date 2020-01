Laurence en Nico blazen nieuw leven in café Eendracht: “Geen wificode, hier babbelen de mensen nog tegen elkaar” Anthony Statius

23 januari 2020

12u37 0 Zulte Terwijl bijna overal in Vlaanderen volkscafés de deuren sluiten, komt er in Machelen-aan-de-Leie nog eentje bij. Laurence Decré (50) en Nico Pira (46) heropenden de deuren van café Eendracht in de Petegemstraat met maar één doel: “Mensen samenbrengen om te babbelen bij een drankje.”

Volkscafé Eendracht is opnieuw open. Het bekende café in de Petegemstraat in Machelen-dorp dateert van de jaren 30 en het werd indertijd gebouwd door brouwerij Ide. Na WOII vond de plaatselijke voetbalafdeling Eendracht Machelen er haar clublokaal. Er stonden heel wat uitbaters achter de toog en de laatste cafébazin was Cindy Christis, die de naam in 2014 veranderde naar Sachristie. Cindy sloot in 2016 en sindsdien stond het pand leeg. Tot nu, want met Laurence Decré en Nico Pira heeft het café nieuwe uitbaters, opnieuw onder de naam Eendracht. Laurence en Nico zijn niet van de streek - Nico is afkomstig van Tienen en Laurence groeide op in Leuven - maar ondertussen zijn ze al gekende figuren in het dorp.

“We zijn verliefd geworden op Machelen tijdens Tobbedansen”, vertelt Laurence. “Ik woonde toen in Eeklo, waar ik een tennisclub uitbaatte, maar ik woonde daar niet graag. Tijdens ons toevallig bezoek aan Machelen is ons oog is op dit pand gevallen en we zijn ervoor gegaan. Het gebouw stond volledig gestript en het was de bedoeling om hier een woonhuis van te maken. We hebben hier eerst anderhalf jaar gewoond maar op vraag van de eigenaar van het pand en op vraag van heel wat inwoners hebben we beslist om er opnieuw een café van te maken. Het is al van kindsbeen af mijn droom om een eigen café te beginnen en dit was de perfecte kans. Nico, die altijd in de bouwsector heeft gewerkt, heeft het café volledig zelf opgeknapt en ingericht. De houten tafels werden gemaakt in Dagcentrum Het Veer in Gent.”

Café Eendracht ademt nog de sfeer van een Vlaams volkscafé, inclusief een kaarttafel en een sliert droge worsten achter de toog. De akoestische gitaar van Nico staat in de hoek, voor iedereen die er even op wil tokkelen. “Eendracht is een praatcafé”, benadrukt Nico. “Hier zal je geen tv-schermen zien en een wificode is er ook niet. Mensen moeten terug leren babbelen met elkaar, iets wat niet meer evident is in deze tijd. Cafés doen een dorp leven en mensen hebben daar echt nood aan. Iedereen is hier welkom en dit zeven dagen op zeven vanaf 8 uur ‘s morgens. De naam Eendracht hebben we behouden uit respect voor het verleden en omdat de meeste mensen de zaak onder die naam kennen.”

“Op de kaart hebben we naast pintjes en frisdranken ook een uitgebreid assortiment zware bieren”, zegt Laurence. “Hiervoor werken we samen met Machelenaar Wim De Baets van drankenhandel Drinks 4 U in Deinze. Verder hebben we ook heel wat biercocktails, waaronder de gekende mazout (cola en pils), maar ook speciale mengelingen zoals een picon bière (pils en picon), een verkrachte zalm (Hoegaarden en Kriek) of een père vert (Duvel en Kriek). Vanaf de zomer zullen we ook een plankje tapas serveren voor de hongerige wielertoeristen en wandelaars, die vaak in Machelen passeren. We maken ook werk van onze parking achteraan en er komt een zomerterras met buitenbar en twee petanqueterreinen in stijl van de Franse Provence.”

Meer info via de Facebookpagina ‘Café Eendracht’.