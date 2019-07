Laptop, harde schijf en geld ontvreemd bij inbraak Wouter Spillebeen

30 juli 2019

15u38 0 Zulte In de Bokstraat in Zulte hebben inbrekers afgelopen zaterdagochtend toegeslagen en onder andere een laptop, een harde schijf en geld meenemen.

De daders kwamen tussen 2 en 6 uur ’s morgens binnen via een achterdeur die niet op slot was. Ze doorzochten de hele woning en gingen ervandoor met geld en een rugzak, waarin een laptop en een externe harde schijf zaten. De politie van zone Deinze-Zulte-Lievegem is op de hoogte gesteld en is op zoek naar de daders.