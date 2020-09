Laatste kans om deel te nemen aan spaarkaartactie Anthony Statius

23 september 2020

10u18 0 Zulte De spaarkaartactie ‘Koop lokaal en blijf plakken in Zulte’ gaat haar laatste week in. Klevertjes verzamelen kan nog tot woensdag 30 september.

De spaarkaartactie ‘Koop lokaal en blijf plakken in Zulte’ ging op 1 juli van start. De actie stimuleert en motiveert inwoners om lokaal te kopen en zo de lokale handelaars te ondersteunen. Meer dan 100 lokale handelaars nemen deel aan deze actie en verdelen klevertjes.

“Het coronavirus vertoonde een grote impact op onze lokale economie. Met deze actie willen we hen een hart onder de riem steken. Daarenboven geven we minstens 120 mooie prijzen weg aan wie klevertjes spaart,” zegt schepen van lokale economie Sophie Delaere (Open Zulte). “Tot de hoofdprijzen behoren 7 fietsen en een jaar gratis rijden met een elektrische wagen. Daarnaast zijn er ook verschillende mooie Zulte- en waardebonnen te winnen. Klevertjes sparen kan nog tot en met woensdag 30 september. Volle spaarkaarten met 25 klevertjes en met minstens 3 verschillende kleuren kunnen nog tot en met 3 oktober worden ingeleverd. De winnaars worden in de week van 12 oktober gecontacteerd.”