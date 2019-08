Laatste Hoeverock met Outback Anthony Statius

20 augustus 2019

10u09 1 Zulte De concertenreeks Hoeverock zit er bijna weer op. Voor het achtste en laatste concert bestijgt de covergroep Outback het podium aan het Ontmoetingscentrum in Olsene.

De inspiratiebronnen van de Limburgse rockgroep Outback liggen in Australië. Ze brengen vooral covers van AC/DC, maar ook van van Pearl Jam, U2, TC Matic en nog veel meer. Deze groep dompelt de luisteraars onder in een bad van onvervalste, extatische rock met een euforisch gevoel tot gevolg.

De deuren gaan open om 19.30 uur en het optreden begint om 20.15 uur en duurt tot 22.45 uur. De bars sluiten om 23.15 uur en het park om middernacht. De toegang is gratis. Parkeren kan aan de kerk van Olsene, aan de begraafplaats in de Hamstraat of in de Kreupelstraat.