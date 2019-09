Kunstwerken Georges Dheedene Prijs te zien in Fiertelhof Anthony Statius

19 september 2019

16u47 0 Zulte De kunstwerken van de kandidaten van de Georges Dheedene Prijs zijn dit weekend te zien in zaal Fiertelhof in Zulte. 59 kunstenaars van over gans Vlaanderen tonen er in totaal 98 werken rond het thema ‘intimistisch interieur’.

De Stichting Georges Dheedene en de gemeente Zulte organiseerden voor de vierde keer een wedstrijd voor beeldende kunstenaars.

“Met 59 kandidaten die in totaal 98 werken hebben ingeschreven, mogen we opnieuw van een succes spreken”, klinkt het bij de organisatoren. “Zoals verwacht komt het gros van de deelnemers uit de provincies Oost- en West-Vlaanderen, maar deze keer mogen we ook enkele kunstenaars uit Antwerpen, Brussel en zelfs Limburg verwelkomen. We zijn tevreden over het resultaat want het thema intimistisch interieur werd op diverse manieren geïnterpreteerd en dit levert een gevarieerde verzameling van werken op. Na beoordeling van de jury zal de winnaar bekendgemaakt worden op vrijdag 20 september om 19.30 uur in zaal Fiertelhof. De prijs van 1.000 euro zal uitgereikt worden door Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose.

De werken zijn te bezichtigen op zaterdag 21, zondag 22 en maandag 23 september, telkens van 10 tot 18 uur en de toegang is gratis. Iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete kunstwerk en op maandag 23 september om 19 uur wordt de publieksprijs uitgereikt.

Meer info via www.kunstschilderdheedene.be.