Kunstexpo BeNeArt steunt strijd tegen corona Anthony Statius

11 augustus 2020

14u33 0 Zulte Het kunstenaarscollectief BeNeArt houdt binnenkort haar tweejaarlijkse tentoonstelling in Huis De Leeuw in Machelen (Zulte). Een deel van de opbrengst gaat deze keer naar de strijd tegen het coronavirus.

BeNeArt staat voor 2 Belgische en 2 Nederlandse kunstenaars. Dit jaar zijn er werken te zien van Mark Bessemans, Onno Jongewaard, Carmen Milhous-Arendt en Erik Hebberecht en als special guest is er de Belgische kunstenaar Wocsy.

“In deze periode van staycation is onze kunsttentoonstelling misschien een leuk idee voor een uitstap”, zegt kunstenaar Erik Hebberecht. “Huis De Leeuw bevindt zich in het centrum van Machelen, waar je kan wandelen en waar je terechtkan in een van de horecazaken. Ook een bezoek aan de Biënnale van de Schilderkunst die momenteel loopt in Museum Dhondt Dhaenens, het mudel en het Roger Raveelmuseum loont de moeite. Een deel van de opbrengst van de verkochte kunstwerken van BeNeArt gaat naar een organisatie die zich momenteel hard inzet in de strijd tegen corona.”

De tentoonstelling loopt van zaterdag 15 augustus tot en met zondag 7 september, telkens tussen 13 en 18 uur op zaterdag en zondag. Ook een bezoek op afspraak via 0495/25.42.88 is mogelijk.