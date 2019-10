Kunstenaar Martin Wallaert stelt zondag eerste keer nieuw atelier open Anthony Statius

18 oktober 2019

15u09 2 Zulte De Machelse kunstschilder Martin Wallaert opent op zondag 20 oktober voor het eerst de deuren van zijn nieuw atelier in Villa Ter Ide in hartje Machelen. Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur om zijn nieuwe werken te bezichtigen in zijn nieuwe stek.

Zoals u al in deze krant kon lezen heeft kunstschilder Martin Wallaert zijn woning en atelier ’t Biechtstoeleke in de Karperstraat verruild voor Villa Ter Ide, een prachtige art-decowoning, die wat verderop in het dorp staat. Ondertussen is Martin verhuisd en zondag nodigt hij iedereen uit om een kijkje te nemen in zijn nieuw atelier.

Er zijn recente werken Martin Wallaert te zien, maar ook nature art van Pappie D. en bronzen beelden van beeldhouwer Jan Desmarets. Ook in de toekomst zal het atelier open zijn op zondag, telkens van 14 tot 18 uur. Andere bezoeken kunnen op afspraak. Villa Ter Ide bevindt zich in Dorpsstraat 48. In restaurant de Karper, even verderop in de Karperstraat 16, worden eveneens schilderijen van kunstenaar Martin Wallaert tentoongesteld.

Meer informatie via www.martinwallaert.com.