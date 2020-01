Knipperlicht Zulte viert gouden jubileum met dubbel feestweekend en fotoboek Anthony Statius

24 januari 2020

08u32 0 Zulte Jeugdhuis Knipperlicht bestaat vijftig jaar en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan in Zulte. In april staan er twee feestweekends op de planning en de rijke geschiedenis van het jeugdhuis wordt gebundeld in een fotoboek. Ook Toneelvereniging Knipperlicht, die ondertussen ook al vier decennia op de planken staat, springt mee op de kar.

De nieuwe banners aan de voorgevel verraden het al een beetje, maar voor wie het nog niet wist: jeugdhuis Knipperlicht blaast in 2020 vijftig kaarsjes uit. Tijd om terug te blikken op vijf decennia jeugdhuis en vier decennia toneel op het Gaston Martensplein.

Erik Van Craeyenest, lid sinds 1973 en sinds 1989 voorzitter van het Bestuursorgaan vertelt: “Knipperlicht ontstond uit de samenwerking tussen de jeugdbewegingen en de parochie en op 5 april 1970 werd een dansinstuif als eerste activiteit georganiseerd. De eerste 15 jaren kende het jeugdhuis een bloeiende werking en er stonden heel wat vedetten op het podium, waaronder Raymond van het Groenewoud en Toots Tielemans. De voorstellingen op het podium wakkerden de creativiteit aan en in 1979 werd de toneelvereniging opgericht. Deze rijke geschiedenis van Knipperlicht hebben we gebundeld in een jubileumboek vol met foto’s, artikels, anekdotes en tekeningen uit het vroegere tijdschrift Knibberkes. Het boek is een hebbeding voor iedereen die herinneringen heeft aan het jeugdhuis en de toneelvereniging. We willen daarom ook alle leden en ex-leden - in totaal zo’n honderdtal - de kans bieden om in te tekenen op deze jubileumuitgave. Het boek kost 25 euro in voorverkoop en je kan het tot 15 maart bestellen via de website www.knipperlicht.be.”

Naast het boek heeft de vzw ook activiteiten gepland. “Het eigenlijk feestweekend start op vrijdag 17 april om 19 uur in de kerk van Zulte”, zegt Marc Van Steenberghe, die in mei de voorzittersfakkel overneemt van Erik. Daar openen we een uitgebreide tentoonstelling over de werking van het jeugdhuis en de toneelvereniging, gevolgd door een receptie. Daarna verhuizen we naar het jeugdhuis voor een gezellig samenzijn. Op zaterdag starten de activiteiten opnieuw in de kerk met een eucharistieviering om 18 uur, gevolgd door de KnappeKnipperKoppenKwis en als afsluiter is er een fuif met dj’s van vroeger en nu. Op zondag 19 april is er eerst een aperitief in de kelder, gevolgd door een interactieve familiewandeling. Om 18 uur beklimt Wouter Berlaen, Zultenaar en ex-lid van het jeugdhuis, het podium met zijn typisch Zultse liedjes.”

Om haar veertigjarig bestaan te vieren heeft Toneelvereniging Knipperlicht twee producties op het programma staan. “In februari voeren we het stuk ‘Familietrekjes’ van onze lievelingsauteur Ray Cooney op”, zegt Kristof Van Craeyenest. “We brachten dit stuk al in 1999 en we staken het in een nieuw jasje. Beide hoofdrollen worden vertolkt door dezelfde acteurs van 21 jaar geleden en het rebelse meisje van toen kruipt nu in de huid van haar moeder. Leuk detail is dat het stuk wordt opgevoerd in het midden van de ruimte, dus met het publiek eromheen. Er zijn vertoningen op de zaterdagen 8, 15 en 22 februari om 20 uur, op de zondagen 9 en 16 februari om 17 uur en op vrijdag 21 februari om 20 uur.”

“De feestelijkheden worden afgesloten in het weekend van 24, 25 en 26 april met een tweede productie van onze toneelgroep”, vervolgt Kristof. “We keren terug naar onze roots en spelen uitsluitend met jongeren uit onze huidige jongerenwerking. We brengen het stuk ‘Het is altijd iets en overal wat’ van Dirk Vekeman en voor mijn bewerking heb ik geput uit mijn persoonlijke ervaring als opvoeder in de Bijzondere Jeugdzorg met geplaatste jongeren tussen 12 en 18 jaar.”

Meer info en kaarten vind je via www.knipperlicht.be en www.toneelknipperlicht.be.